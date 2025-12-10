التحقيقات ضد رئيس وحدة لاهف 433 مرتبطة بفضيحة فساد منظمة "بكري" وبلدية الناصرة

أصدر القضاء الإسرائيلي صباح الأربعاء إذنًا برفع حظر النشر حول استجواب رئيس وحدة 433 ماني بنيامين في وحدة التحقيقات الداخلية (ماحش)، على خلفية تحقيق يتعلق بمنظمة الجريمة "بكري" وعدد من كبار المسؤولين في بلدية الناصرة، بينهم رئيس بلدية سابق.

POLICE SPOKEMAN

ووفقًا للتحقيقات، يُشتبه في أن بنيامين كان على اتصال وثيق مع مسؤول سابق في البلدية، ما اعتُبر تضارب مصالح محتمل أثناء التحقيقات، كما يُتهم بمحاولة نقل التحقيق بين وحدات شرطية مختلفة دون وجود ترتيبات رسمية لتضارب المصالح.

من جانبه، نفى بنيامين أي مخالفة، مؤكدًا أن علاقته مع المسؤول السابق كانت مهنية وعلنية، وأن المعلومات التي جمعها ساهمت في إقالة رئيس البلدية.

ويأتي هذا التطور بعد أن اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ليلة الثلاثاء كبار مسؤولي منظمة "بكري" وعدد من رجال الأعمال وقيادات البلدية السابقة والحالية، حيث تشير التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بتحويل مبالغ ضخمة لصالح المنظمة الإجرامية، ما أثر بشكل كبير على الوضع المالي للناصرة التي تعاني من ديون تقارب 300 مليون شيكل.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن التحقيقات كشفت سيطرة المنظمة على إدارة الشؤون المالية للبلدية، وإجبار بعض كبار الموظفين على المشاركة في تحويل الأموال وغسيلها.