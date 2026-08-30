أعلنت الشرطة اليوم (الأحد) أنه تم فك لغز قضية أمنية خطيرة تورط فيها قاصران تجسسا لصالح إيران ونفذا مهاماً لصالح عملاء من الجمهورية الإسلامية. وفي إطار القضية، التي حلت بقيادة وحدة المباحث المركزية في منطقة "آشر" وبالتعاون مع وحدات وحدة لاهاف 433 وحدة "باراك" والجهات الأمنية، أقام عدد من القاصرين من سكان منطقة حيفا والكريوت اتصالاً دائماً مع عميل أجنبي تابع للاستخبارات الإيرانية.

بداية التحقيق بدأت فعلاً باعتقال دراماتيكي لقاصر في مطار بن غوريون عند وصوله إلى البلاد، بشبهة التجسس والتواصل مع عميل أجنبي. كشف التحقيق أن الاتصال الأولي تم عندما كان المشتبه به يبحث عن عمل عبر الإنترنت.

في ذلك الوقت، قام العميل الأجنبي في البداية بتشغيل القاصر بطريقة "الخطوات" من خلال تنفيذ مهام بدت "بريئة" مثل توزيع منشورات، ولاحقًا طلب منه التعريف الكامل عن نفسه بواسطة صور.

مع توطيد العلاقة، جند المشتبه به قاصرًا آخر ومعًا نفذوا مهامًا أمنية مختلفة، من بينها: رش كتابات جرافيتي بمضمون تحريضي ضد الحكم، تصوير مواقع مركزية واستراتيجية في وسط البلاد، ومحاولات لتوسيع دائرة تشغيل قاصرين إضافيين. مقابل تنفيذ المهام تلقى المشتبه بهم مبالغ مالية من بضعة آلاف الشواقل فقط.

كما ذُكر، مع اكتمال التحقيق من قبل الشرطة والتي نجحت في جمع قاعدة أدلة ضد المشتبه بهم، وبعد تقديم تصريح المدعي، من المتوقع أن تقدم نيابة منطقة حيفا لائحة اتهام خطيرة ضد الاثنين.