وزراء في الليكود يرفعون سقف التهديد: "القضاء على حزب الله" وتصعيد الهجمات مطروحان

صرّح ميكي زوهار، من حزب الليكود، بأن إسرائيل عازمة على القضاء على حزب الله، لكنها تمتنع عن إلحاق الضرر بالبنية التحتية للدولة اللبنانية لأنها تسعى جاهدة لإحلال السلام مع لبنان في اليوم التالي للحرب: "إسرائيل عازمة على هزيمة حزب الله نهائيًا. وهي تحظى بدعم أمريكي، وقد بدأت العملية بالفعل. أُقدّر أنه خلال فترة زمنية لا أرغب في تحديدها بدقة، ولكنها ستكون بضعة أشهر، سيتم التوصل إلى قرار حاسم في هذا الشأن. آمل أن يكون هذا القرار نهائيًا، ولكني أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح".

وأضاف الوزير زوهار أن على سكان قطاع غزة أن يعلموا أن إسرائيل لن تسمح لحماس بالعودة إلى السيطرة على القطاع تحت أي ظرف من الظروف.

من جانبه قال الوزير الاسرائيلي عميخاي شيكلي، من حزب الليكود اليميني الحاكم، إن صعوبة إيجاد حل لمشكلة الطائرات المسيرة المتفجرة تتطلب تكثيف الهجمات على حزب الله. وأضاف: "أعتقد أننا في خضم معركة. علينا مواصلة هذه المعركة وعدم التوقف، بل زيادة حدة النيران وتكثيف الهجمات، وزيادة إضعاف حزب الله، وإلحاق خسائر به أشد وطأة من تلك التي يُلحقها بنا. ففي ظل ما يسمى بوقف إطلاق النار نفسه، فقد 700 من رجاله. علينا أن نصل بالأمر إلى نقطة يدرك فيها حزب الله أن ما يخسره خسارة فادحة لا يمكنه تحملها".