هرتسوغ تعليقا على طلب العفو الذي قدمه نتنياهو: "احترم صداقة الرئيس ترامب ورأيه، لكن إسرائيل دولة مستقلة"

وصف الرئيس الإسرائيلي يسحاق هرتسوغ، في مقابلة له مع مجلة "بوليتيكو"، التحديات التي واجهها منذ بداية ولايته عام 2021. ومن جملة أمور أخرى، تحدث عن الضغوط التي واجهها مع طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه القضية.

وعندما سُئل عن دعم ترامب لمنح العفو، قال: "أحترم صداقة الرئيس ترامب ورأيه. لماذا؟ لأنه، كما أقول للعديد من الإسرائيليين، هذا هو الرئيس ترامب نفسه الذي توسلنا إليه وطلبنا منه إعادة مختطفينا وهو الذي قاد بشجاعة خطوةً هائلةً لإعادة مختطفينا وتمرير قرار مجلس الأمن الدولي. لكن إسرائيل، بطبيعتها، دولة ذات سيادة، ونحن نحترم تمامًا النظام القانوني الإسرائيلي ومطالبه".