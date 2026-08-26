يائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان هدفًا للإيرانيين لمحاولة اغتيال، وذلك حسبما أُفيد هذا الصباح (الأربعاء) في شبكة Newsmax. وجاء هذا النشر بعد أيام من كشف نتنياهو بصوته عن وجود محاولة إيرانية لاغتيال أحد أبنائه.

مصدر في النظام القانوني الأمريكي أشار إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية كشفت عن التفاصيل في ديسمبر\كانون أول الماضي، وحذرت السلطات في الولايات المتحدة بشأنها. كما يتبين من التقرير، أنه وفقًا للتقديرات، فإن عملاء إيرانيين كانوا بالفعل في منطقة هالانديل بيتش القريبة من ميامي، وتابعوه.

نتنياهو، المحاط بحراس أمن إسرائيليين في كل الأوقات، أُعِيد على وجه السرعة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، واضطر لترك أغراضه خلفه. كما هو معروف، يائير نتنياهو انتقل للعيش في فلوريدا قبل حوالي ثلاث سنوات، وكان يواصل القدوم لزيارات متقطعة إلى إسرائيل.

في أكتوبر 2024، سُمح بالنشر أن طائرة مسيّرة أطلقها حزب الله أصابت مباشرة نافذة غرفة النوم في منزل نتنياهو في قيسارية وتسببت في أضرار. بينما أعلن حزب الله مسؤوليته الكاملة عن الحادث، تبرأت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة آنذاك من التورط وادعت أن العملية نفذها التنظيم اللبناني وحده. الآن يقول نتنياهو إن التهديد الإيراني كان موجهاً بشكل مباشر أيضاً نحو أحد أبنائه.