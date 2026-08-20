حمّى النيل الغربي تنتشر في إسرائيل.. رصد بعوض مصاب في 6 مناطق مختلفة

تم اصطياد بعوض يحمل فيروس حمى النيل الغربي في ستة مواقع في جميع أنحاء إسرائيل - في منطقة بيتاح تيكفا، في كفر قاسم، في كفر برا، في منطقة مطار بن غوريون، في المجلس الإقليمي برنر وفي المجلس الإقليمي واحة العربة الوسطى، هذا ما أعلنته اليوم الأربعاء وزارة الصحة.

أعلنت وزارة الصحة أنه منذ بداية موسم نشاط حمى النيل الغربي وحتى اليوم تم تشخيص 17 مريضًا. توفي أحدهم وما زال شخص آخر يرقد في المستشفى. معظم المرضى عانوا من أعراض مثل الحمى، الطفح الجلدي، وتغييرات في حالة الوعي. وتستمر التحقيقات الوبائية بهدف تحديد مكان التعرض المحتمل للبعوض.

في وزارة حماية البيئة وجهوا السلطات المحلية، وخاصة السلطات التي تم فيها العثور على البعوض المصاب، بتوسيع عمليات الوقاية، المراقبة، التوعية والمكافحة.

تذكر وزارتا الصحة وحماية البيئة أنه في أشهر الصيف، بسبب المياه الراكدة والطقس الحار الرطب، يزداد خطر انتشار البعوض. يُطلب من الجمهور تجفيف وتصريف مصادر المياه الراكدة، استخدام مستحضر طارد للبعوض مصرح باستخدامه، تركيب شبكات على النوافذ وارتداء ملابس طويلة وفاتحة اللون.

كما يُطلب من السكان الإبلاغ إلى مركز الطوارئ 106 التابع للسلطة المحلية عن وجود بعوض أو مصادر لمياه راكدة في الأماكن العامة.

أفادت البروفيسورة سيغال ساديتسكي، رئيسة شعبة الصحة العامة في وزارة الصحة، أنّه في معظم الحالات يكون المرض خفيفًا دون أعراض، ولكن في حالات نادرة قد يؤدي إلى التهاب الدماغ أو التهاب السحايا. وبحسب قولها، فإن خطر الإصابة بمرض شديد أعلى لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق ولدى الذين يعانون من أمراض مزمنة.