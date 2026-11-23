شارك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، مساء أمس (الاثنين)، في حفل زفاف رجل الأعمال شاي شاتسبورغ ونجمة برنامج «الأخ الأكبر» السابقة ستاف كتسين. ولم يكن مرافق العريس سوى رئيس منظمة الجريمة شموليك هاروش.

https://x.com/i/web/status/2124624657638691030 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

يُذكر أن هاروش يُعدّ أحد أبرز زعماء منظمات الجريمة القوية في شمال إسرائيل. وقد شغل في السابق منصب نائب المجرم ميخائيل مور، لكن خلافًا نشب بينهما قبل نحو عقد أدى إلى صراعات على النفوذ. وارتبط اسم هاروش بعدد من القضايا في السنوات الأخيرة، من بينها شبهات فساد في بلدية نهاريا.

قضية أخرى تصدّر فيها هاروش عناوين الصحف كانت مقطع فيديو لنجم الإنترنت ديكل فاكنين، الذي لم يكن يتجاوز الرابعة عشرة آنذاك. وقد ظهر في الفيديو وهو يغني ضد مور بناءً على طلب هاروش. وتضمنت الأغنية عدة عبارات لاذعة بحق مور، منها «أنت غير جدير بالثقة» و«لا تفي بكلمتك».

ردّ مور في منشور كتبه على حسابه على فيسبوك، تضمّن تهديدًا صريحًا. وكتب: «لا تنسَ أنني سأُفرج عني قريبًا، فلا تتخلَّ عن الجميع وتهرب إلى القرية».