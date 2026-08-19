بحث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق أول إيال زامير، اليوم الأربعاء، مع نظيره اليوناني الجنرال ديميتريوس خوفيس، سبل تعزيز التعاون العسكري بين إسرائيل واليونان، في ظل التوتر المتصاعد مع تركيا والتطورات الأمنية في سوريا.

والتقى زامير نظيره اليوناني الذي أنهى زيارة رسمية إلى إسرائيل، حيث أكد الجيش الإسرائيلي أن الزيارة تعكس "الأهمية الاستراتيجية" للتعاون العسكري القائم بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الجيشين تواصل تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين إسرائيل واليونان.

وفي سياق متصل، أجرى زامير جولة ميدانية في جنوب سوريا برفقة قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة 210 وعدد من القادة العسكريين. وتلقى رئيس الأركان خلال الجولة إحاطة حول التطورات الأمنية في المنطقة، كما التقى جنود الاحتياط العاملين هناك.

وتأتي زيارة رئيس الأركان اليوناني في وقت تشهد فيه العلاقات الإسرائيلية-التركية توترًا متزايدًا، عقب الضربة التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وكان ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي قد أصدر، في أول تعليق رسمي على الضربة، بيانًا أكد فيه أن إسرائيل وسوريا اتفقتا على الحفاظ على الوضع الأمني القائم، لكنه اتهم دمشق بالسماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب، رغم تحذيرات إسرائيلية متكررة.

وقال ديوان رئيس الحكومة إن إسرائيل "لن تتسامح مع تهديدات لأمنها"، معتبرًا أن عودة الوضع إلى ما كان عليه تشكل تطورًا إيجابيًا.

اليونان تراقب التوتر بين إسرائيل وتركيا

وتحظى التطورات بين إسرائيل وتركيا باهتمام خاص في أثينا، في ظل العلاقات المتوترة تاريخيًا بين اليونان وتركيا. وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد حذر في يونيو/حزيران الماضي من أن التصعيد في الخطاب بين أنقرة والقدس يعكس خلافات أعمق تتعلق بالمصالح الاستراتيجية للطرفين.

وقال ميتسوتاكيس في مقابلة تلفزيونية إن تبادل التصريحات الحادة بين الجانبين ليس جديدًا، لكنه يعكس "اختلافات أعمق في المصالح"، معربًا عن أمله في ألا يؤدي ذلك إلى مصدر جديد للتوتر في الشرق الأوسط.

تعاون دفاعي وصفقة إسرائيلية بمليارات اليوروهات

وبالتوازي مع التعاون العسكري، تتجه العلاقات الدفاعية بين إسرائيل واليونان إلى مزيد من التوسع. ووفق تقارير يونانية، وافق المجلس الأعلى للأمن القومي في اليونان مؤخرًا على خطة لشراء أنظمة دفاع جوي إسرائيلية بقيمة تقارب 3 مليارات يورو.

وتحمل الخطة اسم "درع أخيل"، وتهدف إلى إنشاء منظومة دفاع جوي وصاروخي متعددة الطبقات لحماية اليونان من مجموعة واسعة من التهديدات.

وبحسب التقارير، تشمل الصفقة أنظمة "مقلاع داود" و"سبايدر" من إنتاج شركة رافائيل، إلى جانب منظومة "باراك MX" التي طورتها الصناعات الجوية الإسرائيلية.

ويعكس توسيع التعاون الدفاعي بين إسرائيل واليونان تقاربًا استراتيجيًا متزايدًا بين البلدين، في وقت تشهد فيه المنطقة إعادة ترتيب للتحالفات الأمنية، خصوصًا في ظل التنافس المتصاعد حول النفوذ العسكري في سوريا وشرق المتوسط.