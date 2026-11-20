وقعت عملية انفجار سيارة في مدينة الطيرة بوسط إسرائيل، مساء الجمعة، مما أسفر عن إصابة امرأة تبلغ من العمر 32 عاماً بجروح حرجة، وإصابة طفلين -يبلغان من العمر سبع سنوات وعامين- بجروح متوسطة. وقد قدم مسعفو منظمة "نجمة داوود الحمراء" (MDA) الإسعافات الأولية للمصابين، ثم قاموا بنقلهم إلى مركز "مئير" الطبي.

وقال أحد المسعفين من المنظمة: "كان حادثاً بالغ الخطورة. سادت حالة من الفوضى العارمة في الشارع؛ حيث كانت تقف في منتصف الطريق سيارة تعرضت لأضرار جسيمة في جزئها الأمامي، وكان الدخان يتصاعد منها".

ووفقاً لشرطة الطيرة، فقد كشفت التحقيقات الأولية عن انفجار عبوة ناسفة داخل السيارة أثناء سيرها. وبحسب التقديرات الأولية للشرطة، فإن الحادث يحمل طابعاً جنائياً.