بدأت السلطات الإسرائيلية، وفق المعطيات الواردة، العمل على إنشاء جناح سجون مخصص للمحكوم عليهم بالإعدام في وسط إسرائيل، وذلك بعد إقرار قانون يتيح تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يُدانون بارتكاب أعمال مسلحة.

ويقع المشروع ضمن خطة مرتبطة بوزارة الأمن القومي، التي يقودها إيتمار بن غفير، وحزب "عوتسما يهوديت"، ويتضمن إنشاء مجمع منفصل للمحكوم عليهم بالإعدام، إلى جانب منشأة مخصصة لتنفيذ أحكام الإعدام.

وبحسب التفاصيل المتداولة، يشمل المشروع أيضاً مساحات مخصصة للمراقبة، بما يسمح لأفراد من عائلات ضحايا الهجمات بالحضور ومتابعة تنفيذ الأحكام، إضافة إلى ترتيبات خاصة لزيارات ممثلين عن العائلات الثكلى إلى المجمع.

بن غفير: "نكتب التاريخ"

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن حكومته أوفت بتعهداتها المتعلقة بتشديد ظروف احتجاز المدانين بالإرهاب، وكذلك الدفع باتجاه إقرار عقوبة الإعدام بحقهم.

وأضاف بن غفير أن إنشاء جناح المحكوم عليهم بالإعدام والمنشأة المخصصة لتنفيذ الأحكام يمثلان خطوة جديدة في هذا المسار، معتبراً أن إسرائيل "تكتب التاريخ"