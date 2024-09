هل سيتم دفن جثمان حسن نصر الله في العراق؟

نفت صحيفة "النهار" اللبنانية ان البيان بشأن الخبر الذي يتم تداوله باسمها عن تشييع جثمان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ويقول أن قيادة التنظيم الشيعي تجري مشاورات بدرجات عالية جدا مع ايران والعراق، وستجري جنازة "تاريخية" في بيروت، وقالت إنه غير صحيح.

وقال الخبر المذكور أنه ستجري صلوات على روحه، وسيتم نقل جثمان نصر الله في طائرة إلى كربلاء في العراق، وهناك سيدفن إلى جانب الإمام حسين حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم- في أحد أهم المواقع للمذهب الشيعي في الإسلام.

رغم النفي ، إلا أنه من جانب آخر أعلن عبد الأمير تعيبان، مستشار رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أنّ جثمان حسن نصر الله سيدفن داخل ضريح الإمام الحسين في كربلاء، وكتب تعيبان عبر حسابه في منصة إكس، "سوف يدفن جثمان الحبيب بجوار جده الامام الحسين عليه السلام في كربلاء.."

