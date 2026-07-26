وافق الكابينيت الإسرائيلي على بدء برنامج إعادة إعمار قطاع غزة، وعلى دخول "مجلس السلام" واللجنة التكنوقراطية إلى المناطق التي لا تخضع لسيطرة حماس، وكذلك على قوة التثبيت متعددة الجنسيات.

الهدف هو بدء مشروع تجريبي في رفح خلال بضعة أشهر، حيث ستبدأ في المرحلة الأولى أعمال البنية التحتية في الميدان من أجل بناء مساكن مؤقتة ستؤوي عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين سيخضعون لفحص دقيق قبل السماح لهم بدخول المنطقة. وقال مصدر مطلع على التفاصيل "إذا نجح هذا المشروع التجريبي - ستكون هناك مشاريع تجريبية إضافية. الهدف هو بناء مساكن مؤقتة تستوعب مئات الآلاف من الفلسطينيين قبيل الشتاء القادم".

أيضًا في الجيش الإسرائيلي أعربوا عن دعمهم للخطوة، حيث أن الرسالة المركزية هي عدم السماح بإعادة إعمار كبيرة أو إقامة مبانٍ دائمة حتى يتم تفكيك حماس من سلاحها - كما تم تحديد ذلك في خطة النقاط العشرين لترامب. بالإضافة إلى ذلك، يقولون في الجيش الإسرائيلي إنه لا يجوز للدول المعادية، مثل قطر أو تركيا، أن تشارك في القوة المتعددة الجنسيات (ISF).

في المرحلة الأولى من المشروع التجريبي من المتوقع أن يدخل عدة مئات من جنود قوة السلام متعددة الجنسيات (ISF). من المفترض أن ترسل المغرب نفسها حوالي 500 جندي، وفي الأسبوع الماضي قام جنودها بالفعل بدوريات داخل قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، ستتكون قوة السلام من جنود من كازاخستان وكوسوفو ودول أخرى. كما من المتوقع أن تقوم قوة السلام متعددة الجنسيات بتدريب القوة الفلسطينية، التي من المتوقع أن يتم تزويدها بالمعدات التي تُعرّف بأنها "الحد الأدنى الضروري" للحفاظ على النظام والهدوء. من المتوقع أن تبدأ تدريباتهم في المستقبل القريب.