يتفاقم التهديد القادم من الحدود المصرية: فكل ليلة تنشط عصابات من المدنيين البدو في تهريب أسلحة، بعضها متطور، باستخدام طائرات مسيّرة تنطلق من إسرائيل وتنقل الأسلحة إليها، بحسب ما أفاد به يوسي يهوشوع مساء اليوم .

يتسرّب بعض السلاح الذي يصل إلى إسرائيل إلى العصابات الإجرامية وأنشطة فرض الإتاوات والخاوة، ويصل بعضه الآخر إلى التنظيمات المسلحة في الضفة الغربية، وربما في قطاع غزة أيضًا. وحتى الآن، لا ينجح الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة في سدّ هذه الثغرة والقضاء على الظاهرة.

سُجّل مؤخراً استخدام للبالونات أيضاً، حيث هبط أحدها في قاعدة رامون الاستراتيجية التابعة لسلاح الجو.