تفاصيل مثيرة وخطيرة عن محاولات اغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كشف الإعلامي المصري أحمد موسى، في برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، عن تعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعدة محاولات اغتيال خلال السنوات الماضية، مؤكّدًا أن أجهزة الأمن المصرية نجحت في إحباطها قبل تنفيذها.

وأشار موسى إلى أن بعض هذه المحاولات جاءت من داخل البلاد، وأخرى من جهات خارجية، دون الكشف عن هوية الأطراف المتورطة أو توقيت كل محاولة. وأضاف أن الرئيس يعيش تحت تهديد دائم بسبب مواقفه الحازمة في مواجهة الإرهاب والمخططات التي تستهدف استقرار الدولة، مؤكّدًا أن الأجهزة الأمنية المصرية تبذل جهودًا مستمرة للحفاظ على سلامته.

وأوضح موسى أن تفاصيل بعض هذه المحاولات وردت في كتابه الجديد “أسرار”، والذي يتضمن "اعترافات لعناصر إرهابية شاركت في التخطيط لمحاولات استهداف الرئيس".

منذ توليه الحكم عام 2014، شهدت مصر موجة من الهجمات لمتطرفين، خصوصًا في سيناء، حيث تبنى تنظيم “أنصار بيت المقدس”، الذي تحول لاحقًا إلى ولاية سيناء التابعة لتنظيم “داعش”، العديد من العمليات ضد الجيش والشرطة والمدنيين.

في عام 2017، أعلنت الرئاسة عن إحباط محاولة اغتيال كبرى، فيما أكد الرئيس نفسه في مناسبات متعددة تعرضه لتهديدات، مشيرًا إلى أن يقظة الأجهزة الأمنية حالت دون تنفيذ أي من تلك المحاولات.