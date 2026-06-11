منعت السلطات الإسرائيلية دخول الصحفية الفرنسية أليس بروسارد إلى البلاد صباح اليوم (الخميس)، وقامت بترحيلها على متن رحلة عودة إلى فرنسا، بعد أن كانت قد تقدمت بطلب للعودة والعمل بشكل دائم داخل إسرائيل.

وجاء القرار بناءً على توصية من وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، التي رأت أن الصحفية أدلت بسلسلة من التصريحات المناهضة لإسرائيل، من بينها ما اعتُبر تبريرًا لهجوم 7 أكتوبر، إضافة إلى اتهامات لإسرائيل بارتكاب “أبارتهايد” و“مجازر”.

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وأفادت مصادر رسمية بأن مصلحة الهجرة والسكان في إسرائيل تبنّت توصية المدير العام لوزارة شؤون الشتات، أفي كوهين سكالي، وذلك ضمن سياسة وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية عميحاي شيكلي، التي تقضي بمنع دخول من يُشتبه في دعمه لحماس أو حركة المقاطعة.

وقال شِكلي إن “قواعد اللعبة تغيّرت”، مؤكدًا أن إسرائيل لن تسمح بدخول أو عمل أي شخص يدعم ما وصفه بالإرهاب أو يشجع على معاداة الدولة، مضيفًا أن القرار يأتي رغم الانتقادات الدولية المتوقعة.

من جهتها، أوضحت الجهات الإسرائيلية أن حرية الصحافة لا تُستخدم، بحسب موقفها، كغطاء للتحريض أو دعم جماعات مصنفة إرهابية، معتبرة أن القرار جاء بعد مراجعة مهنية لمحتوى تصريحات الصحفية وسجلها الإعلامي.

وتُعدّ بروسارد من الصحفيات البارزات في تغطية الشأن الإسرائيلي-الفلسطيني في الإعلام الفرنسي، حيث عملت خلال السنوات الأخيرة مع عدة مؤسسات إعلامية من بينها "لو فيغارو" وTV5Monde وMediapart، وأقامت لفترة طويلة في القدس ورام الله.