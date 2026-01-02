وزارة الخارجية الإسرائيلية: تحديد هوية امرأة إسرائيلية مفقودة في حريق كران مونتانا بسويسرا

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، اليوم الجمعة، أن "مواطنة إسرائيلية في عداد المفقودين عقب الحريق المميت الذي اندلع في كران مونتانا بسويسرا". وذكرتأن الضحية "غير متصلة" حالياً بعد الحادثة، وهي تحمل جنسية أخرى. الكارثة أودت بحياة المئات وأصابت آخرين بجروح، اليوم الجمعة، حيث نُشرت عدة صور على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر اللقطات ألعابًا نارية مشتعلة مُثبتة على زجاجات - جميعها داخل مبنى المطعم.

وقالت الشرطة السويسرية في بيان، أمس الخميس ، إن "نحو 40 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 115 آخرون في الحريق الذي شب في حانة بمنتجع كرانس مونتانا للتزلج بجبال الألب السويسرية خلال الاحتفالات بالعام الجديد".وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها المسؤولون حصيلة دقيقة للضحايا منذ اندلاع الحريق ليلاً في المنتجع السياحي الشهير بجنوب غربي جبال الألب، على بعد نحو 100 كيلومتر شرق جنيف.

وفي السياق أعلنت الشرطة السويسرية أن "تحديد هوية الضحايا قد يستغرق أيامًا أو حتى أسابيع. ومع ذلك، تم الكشف عن اسم أول ضحية تم التعرف عليها - إيمانويل غالبيني، لاعب غولف إيطالي يبلغ من العمر 16 عامًا".

فيما أعلنت الجالية اليهودية المحلية عن مخاوفها على حياة ثلاث نساء يهوديات، يُعتقد أنهن مفقودات. وهنّ شقيقتان تعيشان في المنطقة، وامرأة أخرى تحمل الجنسية الإسرائيلية. وتعمل عناصر من الجالية اليهودية، بالتعاون مع فريق وحدة زاكا الدولية، مع السلطات المحلية في محاولة للعثور على المفقودات والحصول على مزيد من المعلومات حول مصيرهن.

الآن، ينتظر أفراد عائلات وأصدقاء العديد من الأشخاص الذين كانوا حاضرين وقت اندلاع الحريق بقلق وتوتر شديدين لمعرفة مصير أحبائهم. قالت إليانور، البالغة من العمر 17 عامًا، لوكالة فرانس برس: "حاولنا التواصل مع أصدقائنا. التقطنا العديد من الصور ونشرناها على إنستغرام وفيسبوك، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة، في محاولة للعثور عليهم، لكن دون جدوى. لا يوجد أي رد. حتى الأهل لا يعرفون شيئًا".