محمد بن زايد يعفو عن عبد الرحمن القرضاوي بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات

أصدر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، عفوًا عن عبد الرحمن القرضاوي، نجل القيادي الإخواني المصري الراحل يوسف القرضاوي، بعد أيام من صدور حكم قضائي بحقه في الإمارات.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" إن العفو الرئاسي صدر اليوم، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، دائرة الجرائم الإلكترونية، قد أصدرت في 27 أغسطس/آب 2026 حكمًا بإدانة عبد الرحمن القرضاوي في القضايا المنسوبة إليه، وقضت بسجنه لمدة 10 سنوات وتغريمه 200 ألف درهم.

وكانت الإمارات قد تسلمت القرضاوي من السلطات اللبنانية مطلع عام 2025، بناءً على طلب توقيف مؤقت صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، على خلفية اتهامه بارتكاب أعمال من شأنها «إثارة وتكدير الأمن العام»، وفق ما أوردته السلطات الإماراتية.

وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت القرضاوي أثناء عودته من زيارة إلى سوريا، استنادًا إلى مذكرة صادرة عبر الإنتربول بناءً على طلب من مجلس وزراء الداخلية العرب.

وأثارت تصريحات أدلى بها القرضاوي في مقطع فيديو صُوّر في ساحة المسجد الأموي بدمشق جدلًا واسعًا، بعدما هاجم فيها مصر والسعودية والإمارات، متحدثًا عن وجود تحديات ومؤامرات تواجه الإدارة السورية الجديدة، وربطها بالدول الثلاث.

ويأتي العفو الرئاسي بعد فترة قصيرة من صدور الحكم القضائي، لينهي بذلك إجراءات العقوبة الصادرة بحقه، وفق ما أعلنته وكالة "وام".