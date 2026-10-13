قوات الأمن الإسرائيلية تهدم عشرات المنازل في قرية "الضحية"

في تطور ميداني متجدد، نفذت قوات الأمن الإسرائيلية حملة هدم واسعة طالت عشرات المنازل والمنشآت السكنية في قرية "الضحية"، وسط تصاعد التوتر الميداني والمخاوف الإنسانية بشأن مصير العائلات المتضررة التي باتت تواجه خطر التهجير وفقدان مأواها.

أفادت التغطية الإخبارية على شاشتنا بأن الآليات الإسرائيلية اقتحمت القرية مدعومة بقوات أمنية مكثفة، وباشرت بعمليات الهدم بشكل موسع، ما أسفر عن تسوية عشرات المنازل بالأرض. وقد خلفت هذه العمليات دماراً واسعاً في البنية التحتية والممتلكات الخاصة بالسكان المحليين.

ردود الفعل والتداعيات الإنسانية:

أثارت عمليات الهدم موجة من الاستنكار الواسع بين أهالي القرية والجهات الحقوقية، حيث حذرت منظمات مجتمع مدني ومحلية من التداعيات الإنسانية القاسية لهذه الخطوات، معتبرة إياها تصعيداً خطيراً يفاقم من معاناة المدنيين ويزيد من حدة الأزمة المعيشية والإنسانية في المنطقة المستهدفة.