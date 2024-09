الجيش الإسرائيلي: "العثور على نفق في مستشفى طولكرم والقضاء على 10 مسلحين"

أعلن المتحدث باسم الجديش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، عن "القضاء على 10 مسلحين من الأرض ومن الجو، وتدمير سيارة مفخخة ومختبرات متفجرات"وتابع"خلال العملية في شمال الضفة، تم العثور على مخطط تحت الأرض بالقرب من مستشفى يقع داخل مخيم طولكرم. يحتوي المخطط على مدخل ولا مخرج. وتواصل القوات دراسة المخطط وسوف تدمره"

وذكر البيان أنه "خلال عملية طويلة في طولكرم ونور الشمس، قضت قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك على مسلحين بغارات جوية وتم القضاء على مسلح آخر في تبادل إطلاق النار وجهاً لوجه"

