الجيش الإسرائيلي: "العثور على نفق في مستشفى طولكرم والقضاء على 10 مسلحين"

أعلن المتحدث باسم الجديش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، عن "القضاء على 10 مسلحين من الأرض ومن الجو، وتدمير سيارة مفخخة ومختبرات متفجرات"وتابع"خلال العملية في شمال الضفة، تم العثور على مخطط تحت الأرض بالقرب من مستشفى يقع داخل مخيم طولكرم. يحتوي المخطط على مدخل ولا مخرج. وتواصل القوات دراسة المخطط وسوف تدمره"

وذكر البيان أنه "خلال عملية طويلة في طولكرم ونور الشمس، قضت قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك على مسلحين بغارات جوية وتم القضاء على مسلح آخر في تبادل إطلاق النار وجهاً لوجه"

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وأكد البيان على أنه من "المسلحين الذين تم القضاء عليهم محمد أبو عطية المشتبه به بقتل المقاتل البحري الرائد مكسيم ريزكوف في 19 أكتوبر 2023، إضافة إلى ذلك ضربت القوات نحو 15 مسلحا آخرين"

وتابع البيان"تم العثور على مركبة محاصرة تحتوي على عبوات ناسفة ونظام تفعيل عن بعد، وتم تدميرها من قبل القوات التخريبية التابعة لقوة شرطة إيوش"وتابع"صادرت القوات في كافة القطاعات العديد من الأسلحة، من بينها أسلحة قناصة، وسلاحين من نوع إم 16، ومعدات قتالية إضافية. وفي طولكرم، عثر المسلحون على أربعة معامل لصنع المتفجرات، وأربعة أجهزة اتصالات مع كاميرات، ومخرطة لصنع سلاح عسكري، كانت بداخلها أدوات لتصنيع الأسلحة، بالإضافة إلى عدد من العبوات الناسفة في المنطقة. هاجمت الطائرات وقتلت خمسة إرهابيين مسلحين في طوباس"