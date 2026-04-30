"لعدم رضاه" مريض يفاجئ المسعفين ويسرق سيارة الإسعاف هاربا بها

لم يكن راضياً عن العلاج الطبي - فهرب بسيارة الإسعاف: وحدة الادعاء في شرطة لواء المركز في إسرائيل قدّمت لائحة اتهام ضد أحد سكان زيمر وسط إسرائيل في الثلاثينيات من عمره، سرق سيارة إسعاف من طاقم طبي جاء لتقديم المساعدة له.

بداية الحادث كانت الأسبوع الماضي، حين تم استدعاء طاقم طبي إلى شارع 57، بالقرب من مفرق هشارون، عقب بلاغ عن شخص يحتاج إلى علاج. وبحسب الشبهات، كان المتهم في المكان وهو تحت تأثير الكحول. خلال العلاج بدأ يهاجم أفراد الطاقم، استولى على سيارة الإسعاف وبدأ يقودها جنوبًا على شارع 4، حتى ترك سيارة الإسعاف بالقرب من مفترق بني درور.

ضبّاط الشرطة، بالتعاون مع محققي الساحة التكنولوجية، فتحوا تحقيقًا وحددوا هوية المشتبه به خلال يومين. تم تمديد اعتقاله بحسب تقدم التحقيق، وصباح الثلاثاء تم تجميع الأدلة وتحويلها إلى لائحة اتهام قُدّمت ضده بسبب الفعل المنسوب إليه.