يرغب بنيامين نتنياهو في اعتماد إجراء يسمح لعائلة رئيس الوزراء السابق بالاستمرار في الاستفادة من الحماية الأمنية المشددة لمدة خمس سنوات بعد مغادرته السلطة، وفقًا لمعلومات أوردها موقع واينت.

الإجراء سيشمل مباشرة زوجته، سارة نتنياهو، وكذلك ولديه يائير وأفنير، حتى لو خسر رئيس الحكومة في الانتخابات المقبلة.

كان من المقرر أن تنظر اللجنة الوزارية المكلفة بشؤون الشاباك في الاقتراح صباح الثلاثاء، لكن تم تأجيل الاجتماع في انتظار آراء مهنية من الأجهزة الأمنية، ولا سيما من الشاباك.

ينص المشروع أيضًا على توسيع آليات الحماية الممنوحة لرؤساء الوزراء السابقين أنفسهم.

اليوم، لا تستفيد عائلات رؤساء الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لابيد من مثل هذه الحماية. ومع ذلك، يؤكد المحيطون بنتنياهو أن الحرب وتطور التهديدات الأمنية يبرران مراجعة القواعد.

اللجنة المختصة يترأسها بنيامين نتنياهو شخصياً. وتشمل بشكل خاص الوزراء ياريف ليفين، إيتمار بن غفير، يسرائيل كاتس ويوآف كيش.

لم يُعلن بعد عن أي قرار رسمي. وأشار مجلس الأمن القومي إلى أنه لا يعلق على المناقشات المصنفة سرية.