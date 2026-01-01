الموعد لنزع السلاح يقترب - لكن حزب الله يواصل التعافي

سينتهي قريباً الموعد النهائي المحدد للحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، كما كان متوقعاً، دون أن يفي اللبنانيون بهذا المطلب. وقد أفاد المراسل السياسي، غاي عزرييل، مساء اليوم (الخميس) أن المؤسسة الأمنية تُقدّر أن الحزب ما زال يُحاول إعادة بناء نفسه. وفي الوقت نفسه، تُرصد محاولات متجددة في إسرائيل لنقل الأسلحة، وإعادة تأهيل البنية التحتية العسكرية، واستئناف النشاط الاقتصادي.

وفقًا للتقديرات، حزب الله يغيّر أنماط عمله ويتعافى ليس كقوة عسكرية نظامية انما كتنظيم حرب عصابات. بالإضافة إلى ذلك، آلية الإنفاذ وتطبيق في جنوب لبنان تعمل بشكل جزئي فقط.

تصاعد القوة جنوب الليطاني منخفض، لكن التنظيم يواصل إعادة ترميم نفسه خلافاً لأهداف الاتفاق. في إسرائيل يتوقعون لإعلان لبناني عن تطهير جنوب لبنان، إعلان يشكك جهاز الأمن الإسرائيلي في أن يعكس الوضع الحقيقي على الأرض. بالإضافة إلى ذلك، يوضحون أن حرية عمل الجيش الإسرائيلي ستبقى محفوظة وأي تهديد يتم التعرف عليه سيتم التعامل معه.

هناك إنجازات إضافية سيتطلب تحقيقها الالتزام الكامل بالاتفاق، وهنا ينتظرون التعليمات من المستوى السياسي. في جهاز الأمن الإسرائيلي ينتظرون عودة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من فلوريدا، وعندها سيتم تحديد اجتماعات أمنية مع السكرتير العسكري حسب الساحات المختلفة وبناءً على الضوء الأخضر الذي تلقوه من الأمريكيين.