شارك آلاف الحريديم في مسيرة احتفالية حاشدة في مدينة القدس، مساء الثلاثاء، احتفاءً بعدد من المفرج عنهم الذين اعتُقلوا على خلفية التهرب من الخدمة العسكرية، ويطلق عليهم في أوساط الحريديم اسم "أسرى عالم التوراة".

ورفع المشاركون خلال المسيرة لافتات تنتقد الجيش الإسرائيلي، من بينها لافتات وصفته بـ"جيش العدو"، فيما أغلقت الشرطة الإسرائيلية عددًا من الطرق في المنطقة أمام حركة المرور.

وأقيمت الفعالية عند تقاطع شارعي بار إيلان وبرنديس في القدس، حيث وصل المتهربون المفرج عنهم على متن حافلة، واستُقبلوا وسط هتافات وتصفيق حار من المشاركين. وفي ختام المسيرة، تجمع الآلاف في ساحة السبت، حيث قام رئيس يشيفا "بورات يوسف"، الحاخام يهودا صداقة، بتوزيع مظاريف مالية على المفرج عنهم، تضمنت 1000 شيكل لكل شخص، وفق منظمي الفعالية، الذين قالوا إن الأموال مصدرها تبرعات من خارج إسرائيل.

كما وُزعت على الأطفال المشاركين في الاحتفالات أكياس هدايا حملت عبارات تضفي طابعًا دينيًا على المعتقلين، فيما رفع متظاهرون لافتات تطالب بالإفراج عن من وصفوهم بـ«المحتجزين في السجن 10»، مع الدعوة إلى عدم الخدمة في الجيش، وظهرت بعض الشعارات المناهضة للدولة باللغة الإنجليزية.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، فإن معظم المفرج عنهم الذين شاركوا في المسيرة كانوا قد اعتُقلوا قبل أشهر، في الفترة التي كانت تشهد اعتقالات متفرقة، وغالبًا بصورة غير مخطط لها مسبقًا.

ومن بين المشاركين مئير شتاينر، الذي اعتُقل بعدما حضر للتحقيق في مكاتب وحدة "لاهف 433" للاشتباه به في قضية تتعلق بإصدار غير قانوني لشهادات إعفاء من رسوم ذوي الإعاقة. وبعد انتهاء التحقيق، وبينما كان في طريقه للخروج، أوقفته الشرطة العسكرية على خلفية التهرب من الخدمة، وحُكم عليه لاحقًا بالسجن الفعلي لمدة 20 يومًا.

انتقادات سياسية قبل الانتخابات

وأثارت المسيرة انتقادات من قوى سياسية في المعارضة الإسرائيلية، وذلك قبل أقل من شهر على انتخابات الكنيست.

وقال رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت إن الانتخابات المقبلة تتمحور، بحسب وصفه، بين حكومة "التهرب من الخدمة" وحكومة "التجنيد الصهيونية"، مضيفًا أن إسرائيل لا تستطيع السماح بولاية إضافية لحكومة وصفها بأنها حكومة تهرب من الخدمة.

من جانبه، اتهم نفتالي بينيت حكومة بنيامين نتنياهو وأرييه درعي بدفع مليارات الشواكل للحريديين، وقال إن الحكومة المقبلة ستمنحهم، بحسب تقديره، المزيد، معتبرًا أن التهرب من الخدمة يمثل "الخطر الأمني الحقيقي".

أما رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، فانتقد إقامة المسيرة في القدس، وطالب أيضًا بالتحقيق فورًا في الجهة التي تقف وراء توزيع الأموال على المفرج عنهم.

بدوره، انتقد يائير غولان المسيرة، مشيرًا إلى رفع شعارات تصف الجيش بـ"جيش العدو"، وقال إن المشاركين في المسيرة سيصلون مستقبلًا إلى مكاتب التجنيد، متعهدًا، في حال وصوله إلى السلطة، باتباع سياسة "عدم التسامح" مع التهرب من الخدمة.