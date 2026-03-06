تُجري إسرائيل تحقيقًا لمعرفة ما إذا كان الهجوم الذي استهدف شخصية بارزة في القيادة الإيرانية قد نجح، وقد أفاد بذلك المراسل العسكري لقناة i24NEWS ينون شالوم ياتاش لأول مرة مساء اليوم الجمعة، في برنامج "مجلس الوزراء". وقع الهجوم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

في وقت سابق من اليوم، كشف الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل العملية السرية التي نُفذت في إيران. خلال عملية "زئير الأسد"، شنّ الجيش الإسرائيلي عدة هجمات على مجمع قيادة النظام الإيراني ، والذي يضم العديد من البنى التحتية العسكرية المركزية للنظام الإيراني ونخبة الأمن. في الضربة الافتتاحية صباح السبت المنصرم، اغتال الجيش الإسرائيلي زعيم النظام الإيراني، علي خامنئي، الذي كان داخل المجمع. وفي هجوم آخر، تم اغتيال نحو ثمانية مسؤولين كبار في النظام الإيراني كانوا في مبنى آخر ضمن هذا المجمع.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، شنت القوات الجوية هجوماً على بنى تحتية عسكرية حكومية إضافية في المجمع، بما في ذلك مبنى المجلس الأعلى للأمن القومي، ومجمع تجمع كبار قادة النظام، ومبنى جمعية الخبراء في طهران، والجامعة العسكرية الرئيسية للحرس الثوري.