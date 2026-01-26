صراع خفي على حدود لبنان: إسرائيل تضغط لإلغاء لجنة الميكانيزم وبيروت تتمسّك بها

جدل سياسي وأمني يتصاعد في لبنان حول مستقبل لجنة الميكانيزم واستمرار عملها، في وقت يتمسّك فيه لبنان ببقائها، مقابل رغبة إسرائيلية واضحة بإلغائها، واستبعاد الدور الفرنسي والأممي عنها.

اللجنة التي تعقد اجتماعاتها في منطقة الناقورة، وتشرف على آلية تنفيذ التفاهمات الأمنية جنوب لبنان، عادت إلى واجهة الأحداث بعد تسريبات عن توجه إسرائيلي لتحويلها إلى إطار أميركي–إسرائيلي حصري، بعيدًا عن باريس والأمم المتحدة.

في المقابل، تؤكد بيروت أن لجنة الميكانيزم تشكّل الضمانة الأساسية للاستقرار الهش على الحدود الجنوبية، وتُعدّ القناة الوحيدة لمعالجة الخروقات، الانسحابات، وتثبيت وقف إطلاق النار.

مصادر لبنانية تعتبر أن المساس باللجنة أو تغيير تركيبتها يفتح الباب أمام فراغ خطير، ويعيد المنطقة إلى منطق الرسائل العسكرية بدل المسار التقني.

في إسرائيل، تُوجَّه انتقادات حادة للجنة، واتهامات لها بعدم الفاعلية، فيما تطالب جهات سياسية وأمنية بإلغاء دور فرنسا والأمم المتحدة، بحجة أنهما لا تواكبان الرؤية الإسرائيلية للمرحلة المقبلة.

الخلاف لا يقف عند الشكل، بل يتصل مباشرة بجوهر المرحلة المقبلة جنوب الليطاني، وحدود صلاحيات الجيش اللبناني، ومستقبل الترتيبات الأمنية بعد الحرب.

هكذا، تتحوّل لجنة الميكانيزم من إطار تنسيقي مؤقت، إلى ساحة صراع سياسي ودبلوماسي مفتوحة، بين تمسّك لبناني، وضغط إسرائيلي، ورهان دولي على منع انفجار جديد على الحدود.