قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اليوم (الأربعاء) في مقابلة مع شبكة CNBC إنه رغم التقارير عن "مكالمة الشتائم" المتوترة مع دونالد ترامب، حيث قال له الرئيس: "أنت مجنون بحق"، إلا أن الاثنين يحافظان على احترام متبادل. وصرح نتنياهو: "الرئيس ترامب هو أفضل صديق كان لإسرائيل على الإطلاق"، وأضاف: "يمكن أن نختلف مع بعضنا في الصباح وبعد الظهر نعود أصدقاء"، وكشف: "ترامب وأنا نتحدث كل يومين".

نتنياهو أكد أن "للولايات المتحدة وإسرائيل أهدافاً مشتركة"، وأن إسرائيل كانت وستبقى الشريك الحقيقي الوحيد للأمريكيين.

فيما يتعلق بإيران، صرّح رئيس الوزراء: "إسرائيل لم تكن قط بهذه القوة وإيران لم تكن يومًا أضعف من الآن"، وأشار إلى أن النظام في إيران ضعف بشكل كبير "بصورة أكبر بسبب عمليات إسرائيل والولايات المتحدة". وعندما سُئل عن الهجمات في البحرين والكويت وإذا ما كان هناك وقف لإطلاق النار، أجاب: "إيران تعلم أن الرئيس ترامب قال إن هناك سيكون ردّ، إنهم يلعبون بالنار".

نتنياهو وصف ذلك بأنه لعبة تكتيكية وأوضح أن "الحصار فعال جداً" وأنه "يمكن فتح الممر عسكرياً، والسؤال هو: هل إيران تريد جولة قتال إضافية؟ لدى ترامب الكثير من الخيارات. يمكن تحقيق هذه الأهداف بالطريقة الصعبة أو بالطريقة السهلة. من الأفضل بالطريقة السهلة."

فيما يتعلق باتفاق مستقبلي مع إيران والفارق عن اتفاق النووي الذي أبرمه أوباما عام 2015 (والذي انسحب منه ترامب في ولايته الأولى)، أوضح رئيس الوزراء أنه "يجب إخراج المشروع النووي وأن يكون هناك مفتشون هناك بعد ذلك"، خاصة لأن "إيران لم توافق على إخراج اليورانيوم المخصب".

شدد نتنياهو على أن الإيرانيين "يكذبون دائمًا، لذلك يجب إخراج السلاح النووي من هناك"، لكن ترامب يعتقد أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال الدبلوماسية. في الوقت نفسه، كشف نتنياهو عن عمق الضربة الاستخباراتية لإيران وصرح: "قضينا على 20 عالمًا نوويًا بارزًا". وأوضح بشأن استمرار المواجهة: "إذا لزم الأمر، ستكون هناك عودة للقتال. الرئيس ترامب هو من سيقرر ذلك".

في الجبهة اللبنانية، شارك نتنياهو أنه تحدث مع ترامب عن إطلاق الصواريخ وأشار إلى أن الشرط للسلام واضح: "يجب تفكيك حزب الله وإخراج السلاح من لبنان، وترامب يوافقني على ذلك". وكشف أن في إسرائيل "يفحصون ما إذا كان حزب الله قد أطلق النار باتجاه التجمعات اليهودية بعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل يومين".

عندما وَاجه انتقادات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن التصعيد، صدّها نتنياهو قائلاً: "التصعيد جاء من جانب حزب الله. لن أتوقف عن الدفاع عن شعبي فقط من أجل الحصول على تغطية إيجابية في الإعلام العالمي". وبخصوص محاكمته الجارية، أضاف أن ترامب "واضح جداً بشأن المحاكمة الكاذبة التي تُجرى لي"، لكنه رفض التعليق على مسألة العفو.

فيما يتعلق بالاقتصاد، ادعى رئيس الوزراء أن هناك العديد من الاستثمارات في إسرائيل، وصرح: "الشيكل هو الأقوى منذ أي وقت مضى، والناس يأتون للاستثمار هنا". وطلب التأكيد على قوة قطاع التكنولوجيا المحلي رغم التقلبات العالمية والأمنية، وأضاف بفخر: "نحن ثاني دولة في العالم من حيث الشركات الناشئة".

في خلفية الأحداث، أكد الرئيس ترامب في بودكاست لصحيفة نيويورك بوست أنه بالفعل وبّخ نتنياهو في المحادثة المغلقة، حيث قال له "أنا أنقذ لك مؤخرتك!". شرح ترامب أن غضبه نابع من الخشية من أن القتال في لبنان سيعطل اتصالاته مع طهران لفتح مضيق هرمز، حيث يُصر الإيرانيون على وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل كشرط للتقدم. رغم اللهجة المهددة خلف الكواليس، حرص ترامب على أن يُظهر علنًا موقفًا مهادنًا وختم بالقول: "أنا أحب بيبي جدًا. أنا رئيس في زمن الحرب، وهو رئيس وزراء في زمن الحرب".