تراشق اتهامات شديد بين إسرائيل وتركيا بعد هجوم حاد لأردوغان

تتواصل حدة التوتر بين إسرائيل وتركيا على خلفية التطورات في سوريا، مع تصاعد التراشق الكلامي بين أنقرة وإسرائيل، وتبادل اتهامات حادة بين الجانبين خلال اليومين الماضيين.

وشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجومًا جديدًا على الحكومة الإسرائيلية وعلى الصهيونية، متهمًا الحكومة الحالية في إسرائيل بالسعي إلى زعزعة استقرار المنطقة عبر ما وصفه بـ"الاستفزازات".

وقال أردوغان في كلمة ألقاها الجمعة إن الحكومة الإسرائيلية "مدمنة على الحرب"، مضيفًا أن ما وصفها بـ"الأيديولوجية المتطرفة والاحتلالية والقاتلة المسماة الصهيونية" لا تستهدف دول الجوار الإسرائيلي فحسب، وإنما أيضًا الأطراف التي تدافع عن السلام الإقليمي والقيم الإنسانية.

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كما اتهم أردوغان إسرائيل بارتكاب ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، قائلًا إن غزة تحولت إلى "أكبر مقبرة للأطفال في العالم"، ومشيرًا إلى أن حتى الطائرات الورقية باتت تُعامل باعتبارها تهديدًا.

إسرائيل ترد بهجوم على أردوغان

وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على تصريحات أردوغان ببيان شديد اللهجة، تضمن هجومًا شخصيًا على الرئيس التركي.

واتهمت الوزارة أردوغان بالتصرف "مثل أسوأ معادي السامية في التاريخ"، وبالوصول إلى مستويات جديدة من التحريض ضد إسرائيل، معتبرة أن تصريحاته تهدف إلى صرف الانتباه عن سياساته الداخلية والإقليمية.

كما اتهمت الخارجية الإسرائيلية أردوغان بتقويض الديمقراطية في تركيا وسجن خصومه السياسيين، إلى جانب استضافة حركة حماس ودعمها، وتنفيذ تدخلات عسكرية في دول مجاورة.

أنقرة تتهم إسرائيل بالدعاية

ورد المتحدث باسم أردوغان، برهان الدين دوران، على البيان الإسرائيلي، قائلًا إن إسرائيل تلجأ إلى "التشهير والدعاية" بدلًا من مواجهة ما وصفه بالواقع.

واتهم دوران إسرائيل باستخدام اتهامات معاداة السامية للتغطية على ما وصفه بـ"العدوان والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، مؤكدًا أن أردوغان سيواصل دعم القضية الفلسطينية وإيصال صوت سكان غزة، إلى جانب الدعوة إلى الاستقرار في المنطقة.

الخارجية التركية تصعّد لهجتها

وفي أحدث تطور، أصدرت وزارة الخارجية التركية فجر الأحد بيانًا جديدًا دانت فيه التصريحات الإسرائيلية ضد أردوغان.

وقالت الوزارة إن "الأكاذيب والافتراءات" الموجهة ضد الرئيس التركي تعكس، بحسب تعبيرها، "العقلية الجبانة والفاسدة للمجرمين في الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسهم نتنياهو".

وصعّدت أنقرة لهجتها إلى حد تشبيه النشاط الإعلامي الإسرائيلي ضد تركيا بالدعاية النازية، معتبرة أن جهود المؤسسات الإسرائيلية باتت شبيهة بـ"آلة دعاية غوبلز".