أول زيارة منذ عقود: حاخامان إسرائيليان يتفقدان معابد يهودية مغلقة في حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن منظمة يهودية نظمت زيارة إلى معبد ومدرسة يهودية مغلقة منذ عقود في حي الجميلية بمدينة حلب، ضمن فعالية دينية-ثقافية شاركت فيها جمعية ناشطة في شمال سوريا، بحضور حاخامين إسرائيليين قدموا بشكل غير معلن.

وحصل المرصد على شريط مصور حصري يوثق تفقد المعبد والمدرسة، في خطوة وصفت بـ الأولى من نوعها في حلب منذ أكثر من ثلاثة عقود، وشملت الزيارة كنيسين أثريين في الجميلية وحي باب النصر.

وأشار المرصد إلى أن موقع الفعالية شهد انتشاراً أمنياً مكثفاً من قبل عناصر الأمن العام، الذين فرضوا طوقاً مشدداً ومنعوا الاقتراب من محيط المعبد أثناء الزيارة.

وتهدف الزيارة إلى تفقد أملاك اليهود السوريين، حيث تعهّد محافظ حلب بالعمل على استعادة حقوق أصحابها الأصليين بعيداً عن شبكات الفساد التي سيطرت على بعض الممتلكات خلال العقود الماضية.

وأوضح المرصد أن زيارة الحاخامين في حلب تأتي بعد أسابيع من نشاطات مشابهة في دمشق تضمنت لقاءات غير معلنة مع شخصيات محلية.