نشاط كبير قد استؤنف في موقع نووي إيراني بالقرب من طهران: صور أقمار صناعية عالية الدقة من سبتمبر-أكتوبر 2026 التي نُشرت اليوم (الأربعاء) من قبل معهد العلوم والأمن الدولي تشير إلى استئناف النشاط في مجمع مينزداي، وهو موقع يقع شمال شرق طهران.

المجمع تعرض للهجوم في 3 مارس 2026، بعد أن كُشف من قبل إسرائيل خلال حرب 2026، ونتيجة لذلك لحقت أضرار بالمباني والبنى التحتية تحت الأرض. في الصور الجديدة تظهر العديد من السيارات، وأعمال الحفر، وترميم الأضرار في المنطقة التي تعرضت للهجوم.

وفقًا لتقديرات مستندة إلى منشورات والجيش الإسرائيلي، فإن المجمع استُخدم للأبحاث والتطوير لرؤوس حربية نووية. النشاط المتجدد قد يشير إلى محاولة إيرانية لإعادة بناء القدرات التي تضررت في الهجوم.

بالمقابل، قال نائب رئيس الولايات المتحدة، جي. دي. فانس، في مقابلة مع رويترز إن على إيران أن تقوم بتقليص "كبير" في قدرتها على تخصيب اليورانيوم لكي تلبي متطلبات الولايات المتحدة وتنهي الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر بين البلدين.

"أعتقد أنه إذا كانوا يريدون إظهار التزامهم بعدم بناء سلاح نووي، فعليهم أن يفعلوا شيئًا ذا مغزى بشأن قدرتهم على التخصيب"، قال فانس.