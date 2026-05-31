كشفت تقارير إسرائيلية، مساء الأحد، أن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ اقترح على الحكومة تنظيم مراسم رسمية لإحياء الذكرى الخمسين لعملية عنتيبي، التي نُفذت في أوغندا عام 1976 لتحرير رهائن إسرائيليين اختُطفوا على متن طائرة فرنسية.

وبحسب التقرير، بعثت الرئاسة رسالة إلى سكرتارية الحكومة تقترح فيها إقامة المناسبة في بيت الرئيس، بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية، تكريمًا للمقاتلين والقادة الذين شاركوا في العملية. وتحمل المبادرة رمزية خاصة كون العملية ارتبطت باسم يوناتان (يوني) نتنياهو، شقيق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي قُتل خلال قيادته القوة المقتحمة، ومن ثم أُطلق اسمه على العملية لاحقًا.

ويأتي اقتراح هرتسوغ في ظل توتر سياسي قائم بين مؤسسة الرئاسة ومكتب رئيس الحكومة، خاصة على خلفية الجدل المرتبط بملف العفو عن نتنياهو.

ويرى مراقبون في الخطوة محاولة للحفاظ على قنوات التعاون بين المؤسستين عبر ملف يحظى بإجماع واسع داخل إسرائيل ويحمل طابعًا وطنيًا جامعًا.