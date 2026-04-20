اندلعت عاصفة وضجة عالمية حول جندي في الجيش الإسرائيلي تم توثيقه في قرية دبل المسيحية التي احتُلت في جنوب لبنان وهو يحطم تمثالاً للمسيح على الصليب. عثر الجيش الإسرائيلي اليوم (الاثنين) على الجندي. رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو أدان الفعل في حسابه على منصة X بالإنجليزية وقال إن الحادثة قيد التحقيق، إلا أن الانتقادات الدولية مستمرة.

سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، مايك هاكبي - مسيحي إنجيلي، قال إنه من الجيد أن رئيس الحكومة نتنياهو أدان الفعل، لكن يجب التحقيق في الحادثة.

رئيس الأرجنتين، خافيير ميلي، الذي يزور إسرائيل هذه الأيام، طلب توضيحات حول الموضوع. التوثيق ظهر خلال لقاء ميلي مع رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ، الذي قال أيضًا إن الحديث يدور عن فعل خطير جدًا وإن الحدث يتم التحقيق فيه. وقال سكرتيره العسكري لهرتسوغ خلال اللقاء إن هذا التوثيق لا يمثل الجيش الإسرائيلي.

كما أدان وزير الخارجية البولندي، رادوسواف سيكورسكي، الحدث بتصريح مثير للجدل، وقال إن الحدث ليس مفاجئًا بالنظر إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي "يعترفون بارتكاب جرائم حرب، لقد قتلوا ليس فقط مواطنين فلسطينيين – بل حتى رهائنهم أنفسهم".

بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تعرّف على الجندي الذي وُثق وهو يحطم تمثال المسيح جنوب لبنان، أظهر فحص خاص أجرته شركة SCOOPER، المتخصصة برصد وتحليل الخطاب في شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد والعالم، أنه في الساعات الأخيرة يشهد الخطاب على شبكات التواصل الاجتماعي حول الحادثة والجندي ارتفاعًا حادًا في جميع أنحاء العالم. حتى هذه اللحظة، بلغ عدد المنشورات عن الموضوع في شبكات التواصل الاجتماعي حوالي 80 ألف منشور، حصدت أكثر من 920 ألف إعجاب، تعليق ومشاركة.