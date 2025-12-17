مستوطنون يحرقون سيارات فلسطينية ويرشون كتابات ضد قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي

إسرائيليون رشّوا الليلة (الأربعاء) كتابات غرافيتي ضد قائد منطقة الوسط اللواء آفي بلوت، على جدار في قرية عين يبرود الواقعة شمال رام الله في الضفة الغربية.

في الغرافيتي كُتب: "آفي بلوط - لا تتورط معنا. تحيات من كتائب الملك داوود". معنى اسم "كتائب الملك داوود" هو اسم مُقتبس من الكتائب التابعة للجهاد الإسلامي الفلسطيني التي انتشرت في منطقة نابلس في السنوات الأخيرة. وهكذا يطلق المستوطنون المتطرفون في منطقة رام الله على أنفسهم حالياً، والذين زادوا من وتيرة اعتداءاتهم.

الفلسطينيون أفادوا أنه بالإضافة إلى الكتابات على الجدران، قام الإسرائيليون "بمهاجمة القرية، وإحراق سيارات، وكتابة شعارات عنصرية".

قبل حوالي شهر، هاجم عشرات المستوطنين فلسطينيين بالقرب من قرية دير شرف قرب نابلس، وأضرموا النار في مصنع في منطقة صناعية في المنطقة وفي سيارتين. قوات حرس الحدود في الضفة الغربية التي تم استدعاؤها إلى المكان اعتقلت ستة مشتبه بهم، بينما فر الآخرون من المنطقة.