قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهجمات الإسرائيلية في سوريا ولبنان وصلت إلى مستوى بات يهدد أمن تركيا بشكل مباشر، محذراً من اتساع دائرة التصعيد في المنطقة.

وأضاف أردوغان في تصريحات له أن ما وصفها بـ"التحركات الإسرائيلية في شرق المتوسط" تمثل “مبادرات خبيثة”، داعياً إلى عدم الانخراط في أي مغامرات عسكرية في المنطقة.

وأشار إلى أن إسرائيل تواصل عملياتها في لبنان رغم التحذيرات الصادرة عن دول المنطقة، معتبراً أنها تسهم في تأجيج عدم الاستقرار في مساحة جغرافية واسعة.

ووصف الرئيس التركي إسرائيل بأنها “أصبحت تهديداً للبشرية”، مشيراً إلى أن بلاده سترد “بشكل واضح” في حال المساس بحقوق الأتراك أو القبارصة الأتراك.