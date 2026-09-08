رئيس البحرية الإسرائيلية يهدد تركيا: "نرى، نتابع ونستعد"

وجّه قائد سلاح البحرية الإسرائيلي، اللواء إيال هارئيل، رسالة تحذيرية إلى تركيا على خلفية التوتر المتزايد حول ميزان القوى في شرق البحر المتوسط، مؤكداً أن إسرائيل تتابع عن كثب التطورات والتحركات البحرية في المنطقة.

وقال هارئيل، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية:"لمن يسعى إلى تغيير ميزان القوى في البحر المتوسط أقول: نحن نرى، نتابع ونستعد. سنكون في كل مكان، بشكل علني وسري".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وتركيا بشأن تنامي الحضور التركي في المنطقة، ولا سيما في ظل التطورات المرتبطة بسوريا والانتشار العسكري في شرق المتوسط. وكانت تقارير إسرائيلية قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى استعداد البحرية الإسرائيلية للتعامل مع أي تغيير تعتبره تهديداً للمصالح الأمنية الإسرائيلية.

في المقابل، تسعى إسرائيل إلى تعزيز التعاون البحري مع اليونان وقبرص، وسط اهتمام متزايد بالتوازنات العسكرية والاستراتيجية في شرق المتوسط.

وتعكس تصريحات هارئيل تشدداً إسرائيلياً متزايداً تجاه أي تحرك تركي قد يؤدي، من وجهة نظر إسرائيل، إلى تغيير قواعد اللعبة البحرية في المنطقة.