قاتلان شيشانيان يتسللان إلى إسرائيل بهويات مزيفة لتنفيذ تصفيات

كشف موقع "ماكو" الإسرائيلي عن تسلل قاتلين مؤجورين شيشانيين إلى إسرائيل قادمين من روسيا، باستخدام جوازات سفر مزيفة وهويات بديلة، بعد خضوعهما لعمليات تجميل في الوجه بهدف تفادي التعرف عليهما واعتقالهما.

وبحسب الموقع، يُشتبه في أن الاثنين دخلا إسرائيل لتنفيذ عمليات تصفية تستهدف عناصر من عالم الجريمة المنظمة في منطقتي الخضيرة والشارون وسط إسرائيل، وذلك بتكليف من منظمة إجرامية مرتبطة بالمافيا الروسية–القوقازية.

وقال مصدر إجرامي رفيع مطّلع على تفاصيل القضية إن المشتبه بهما يعملان لصالح زعيم منظمة إجرامية كبيرة تنشط في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، وارتكبا هناك جرائم خطيرة من بينها جرائم قتل، ما دفعهما إلى الفرار من روسيا. وأضاف أن السلطات الروسية أصدرت بحقهما مذكرات توقيف، ورصدت مكافأة مالية تُقدّر بـ100 ألف دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقالهما.

وتشير التقارير إلى أن القاتلين متورطين في عمليات ابتزاز عنيفة بحق رجال أعمال في روسيا، ضمن نشاطات إجرامية منسوبة للمافيا القوقازية. ووفق المصدر نفسه، فإن فشلهما في تحصيل الأموال كان يقابَل بأعمال عنف شديدة.

ووفق ما نُشر في روسيا، فقد أقلع الاثنان الأسبوع الماضي من موسكو إلى تل أبيب، ولا تملك السلطات الروسية حتى الآن معلومات مؤكدة حول مكان وجودهما داخل إسرائيل.

وأفاد موقع "ماكو" بأن وجودهما أثار حالة قلق حقيقية في أوساط الجريمة المنظمة داخل إسرائيل، خصوصًا في منطقة الخضيرة، حيث يخشى بعض المطلوبين استهدافهم، وفضّل بعضهم التواري عن الأنظار خشية التعرض للتصفية.

وأضاف المصدر: “سبق أن دخل قتلة مأجورون من دول أوروبا الشرقية إلى إسرائيل في الماضي وتم توقيف بعضهم، لكن هذين الشخصين يُعتبران من مستوى غير مسبوق من حيث الخطورة”.