أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن التحقيقات المتعلقة بالتفجيرات التي استهدفت العاصمة دمشق كشفت عن خلية مرتبطة بتنظيم "داعش"، وذلك بعد موجة من الاتهامات والحملات التحريضية التي طالت مكونات سورية عدة قبل ظهور نتائج رسمية للتحقيقات.

وقال المرصد إن منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام شهدت عقب التفجيرات تداول روايات اتهمت أحياء يقطنها أبناء من الطائفة العلوية، إضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وشخصيات وفعاليات درزية، بالوقوف خلف الهجمات، رغم عدم وجود أدلة معلنة أو نتائج تحقيق رسمية في ذلك الوقت.

وأشار إلى أن هذه الاتهامات رافقتها دعوات لاتخاذ إجراءات ضد جهات محددة، ما أثار مخاوف من توسع دائرة الاشتباه على أساس طائفي أو مناطقي بدل الاعتماد على المسؤولية الفردية والأدلة القانونية.

وفي المقابل، أكد المرصد أنه أشار منذ الساعات الأولى بعد التفجيرات إلى وجود مؤشرات ترجح ضلوع تنظيم "داعش"، استنادًا إلى طبيعة الهجمات وتصاعد نشاط التنظيم في سوريا خلال الفترة الأخيرة.

وكانت السلطات السورية الانتقالية قد أعلنت لاحقًا أن التحقيقات أسفرت عن تحديد هوية منفذي التفجيرات واعتقال أفراد الخلية المتورطة، مشيرة إلى أن النتائج الأولية أظهرت ارتباطهم بتنظيم "داعش".

وشدد المرصد السوري على أن مكافحة الإرهاب ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات يجب أن تتم وفق تحقيقات مهنية وأدلة واضحة، محذرًا من خطورة حملات التحريض التي قد تؤدي إلى زيادة الانقسامات وتأجيج التوترات المجتمعية.