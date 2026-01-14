مصدر فلسطيني: الفصائل اتفقت على تشكيلة اللجنة لإدارة غزة

أفاد مصدر فلسطيني لشبكة i24NEWS اليوم (الأربعاء) أنه تم التوصل إلى اتفاق في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية بشأن تشكيل اللجنة التكنوقراطية التي ستدير قطاع غزة - ومن المتوقع صدور الإعلان الرسمي قريباً جداً.

ستضم اللجنة 15 شخصاً، معظمهم غير معروفين حتى للفلسطينيين: محامية مسيحية، اثنان من الضباط الفلسطينيين برتبة لواء، رئيس جامعة فلسطين، نائب وزير في حكومات عرفات يقيم في رام الله، وعلى الأقل اثنان معروفان بانتمائهما لحماس، مثل الوزير لشؤون العائلات والوزير لشؤون المياه. سيعملون تحت مجلس السلام الذي من المتوقع الإعلان عنه الأسبوع المقبل.

أفادت مصادر مصرية لقناة "الحدث" السعودية أن اللجنة الفلسطينية سيكون لها مقر مؤقت في مصر. كما ستُقام خمس مقرات للجنة في غزة بعد الانتقال إلى المرحلة الثانية. وأضافت المصادر أن بعض أعضاء اللجنة تلقوا إخطارًا بتعيينهم، بينما لا تزال المناقشات حول الموضوع جارية. بالإضافة إلى ذلك، أقنعت الوسطاء الفصائل الفلسطينية بالاتفاق على أسماء أعضاء اللجنة، إلا أن هناك حالياً بعض التحفظات حول هذا الموضوع.

نُذكّر بأن إسرائيل استبعدت الشخصيات المرتبطة جداً بالسلطة الفلسطينية وحماس، إلا أن مصادر فلسطينية أفادت بأن الأمريكيين وضعوا قائمة متوازنة تلبي جميع المتطلبات، حيث أن معظم الأعضاء هم تكنوقراط محترفون.

محلل الشؤون العربية نشر أمس تفاصيل جديدة حول تركيبة الهيئة المهنية التي تتبلور تدريجياً. علمت i24NEWS بأسماء سبعة أعضاء محتملين للجنة، وهم شخصيات ذات خبرة مهنية وجماهيرية واسعة في القطاع.

من بين الأسماء البارزة في القائمة يوجد علي شعت، الذي شغل في السابق منصب نائب وزير المواصلات تحت قيادة ياسر عرفات. شخصية مركزية أخرى هي عايد أبو رمضان، الذي يشغل منصب رئيس غرفة التجارة في غزة، ومن المتوقع أن يجلب معه الزاوية الاقتصادية والتجارية اللازمة لإعادة إعمار القطاع. الأعضاء الآخرون المتوقع تعيينهم في اللجنة المرتقبة هم: عبد الكريم عاشور، علي شمالي، هناء ترزي، جبر الداعر وعايد ياغي.