تهديد إيراني جديد من لبنان.. "سنرد بقوة" إذا تحركت إسرائيل ضد علي الطاهر

أفادت رويترز اليوم (الخميس) أن إيران حذرت الولايات المتحدة بأنها "سترد بقوة" على هجوم إسرائيلي على جبل علي طاهر في جنوب لبنان. ووفقاً للتقرير، يتحصن في الجبل عسكريون إيرانيون إلى جانب مقاتلي حزب الله.

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الرسالة التي نُقلت الشهر الماضي تعزز تورط إيران المباشر والمستمر في القتال البري في جنوب لبنان، واستعدادها للرد على الهجمات الإسرائيلية، وذلك بعد مرور نصف عام منذ اندلاع العملية الإسرائيلية

وفقًا لمصادر أمنية لبنانية، التقديرات تشير إلى أن حزب الله بنى مركز قيادة تحت أرضي ومستودعات أسلحة داخل سلسلة جبال علي الطاهر، المُطلة على جنوب شرق لبنان، والتي أصبحت إحدى بؤر القتال الرئيسية في الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

يأتي هذا التقرير بعد أن نشرنا في وقت سابق هذا الأسبوع أن خطوتين كان من المفترض أن تؤديا إلى حل الأزمة في جنوب لبنان قد فشلتا، وتقدّر جهات في لبنان أن نتيجة لذلك تزداد احتمالات قيام إسرائيل بعملية هامة ضد البنية التحتية لحزب الله في جبل علي طاهر.

الخطوة الأولى التي فشلت كانت محاولة أمريكية لفتح قناة حوار مباشر مع حزب الله بمساعدة وساطة من تركيا وقطر، والتي لم تثمر على ما يبدو نتيجة تعليمات إيرانية. أما الخطوة الثانية فكانت محاولة رئيس لبنان ورئيس البرلمان نبيه بري إقناع المنظمة بنقل السيطرة على السلسلة الجبلية إلى الجيش اللبناني، وهي محاولة واجهت أيضًا معارضة إسرائيلية خشية ألا تؤدي إلى تفكيك البنى التحتية.