وزيرة إسرائيلية بتصريح مثير:"سيضطر ترامب للتدخل إن لم يتخذ هرتسوغ قرارا لصالح نتنياهو"

في ظل الجدل المستمر حول طلب العفو المقدم من رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرّحت وزيرة شؤون البيئة عيديت سيلمان خلال لقاء مع i24NEWS العبرية: "على الرئيس هرتسوغ الآن أن يرتقي إلى مستوى اللحظة ويتخذ قرارًا لصالح دولة إسرائيل، من أجل التئام الصفوف وتعزيز الوحدة. وإلا فسيُضطر ترامب إلى التدخل ويفرض عقوبات، ربما على جهات داخل المنظومة القضائية".

من جهته، أكّد ديوان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أن الرئيس لم يبدأ بعد مناقشة طلب العفو، وأنه لن يتأثر بأي ضغوط خارجية أو داخلية. وأوضح المكتب أن الطلب ما زال في مرحلة جمع الآراء القانونية، وأن الرئيس سيعالج القضية بمسؤولية وجدية بعد استلام جميع الملاحظات القانونية.

كما أعرب رئيس الوزراء السابق نفتالي بينت عن دعمه لإبرام اتفاقية عفو تشمل انسحاب نتنياهو من العمل السياسي وإنهاء قضيته القضائية، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو "إخراج إسرائيل من حالة الفوضى والتمسك بالوحدة الوطنية وإعادة بناء الدولة".

يأتي هذا وسط نقاشات سياسية مكثفة حول تأثير أي قرار محتمل على الاستقرار السياسي والاجتماعي في إسرائيل، ودرجة استقلالية رئيس الدولة في التعامل مع ملفات العفو.