أحالت وزارة العدل السورية أكثر من 60 قاضيًا في عدليتي حلب ودمشق إلى التفتيش القضائي، في إطار إجراءات قانونية مرتبطة بأحكام قضائية صدرت خلال السنوات الماضية بحق معارضين للنظام السابق.

وقالت مصادر قضائية إن القرار شمل قضاة عملوا في دوائر النيابة والتحقيق والإحالة، وشاركوا في إصدار قرارات ملاحقة قضائية اعتُبرت لاحقًا جزءًا من ملفات ذات طابع سياسي.

وفي سياق متصل، تم استدعاء القاضي خالد حمود ضمن قائمة القضاة المحالين، على خلفية أحكام غيابية صدرت في 2019، بينها حكم بالإعدام بحق الرئيس السوري أحمد الشرع، ما أثار جدلًا واسعًا حول طبيعة تلك الأحكام والظروف التي صدرت فيها.

وتشير المعلومات إلى أن التحقيقات الجارية تركز على مراجعة آليات إصدار المذكرات القضائية خلال الفترة السابقة، ولا سيما تلك التي صدرت عبر القضاء العادي بدل محكمة الإرهاب، في إطار ما وُصف بمحاولات الالتفاف على القيود الدولية المرتبطة بمذكرات التوقيف.

وتأتي هذه التطورات ضمن مسار أوسع لإعادة تقييم عمل الجهاز القضائي خلال سنوات الحرب، ومراجعة الأحكام التي صدرت بدوافع سياسية، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.