شهدت الضفة الغربية خلال ساعات اليوم الثلاثاء تصعيدًا ميدانيًا متزامنًا، تتداخل فيه الحوادث ذات الطابع الأمني مع الاحتكاك المدني اليومي، في مشهد يعكس -وفق تقديرات مراقبين- تحولًا تدريجيًا نحو واقع أكثر تعقيدًا. تكرار الأحداث في أكثر من ساحة، من قرى رام الله إلى شمال الخليل ومحيط نابلس، لا يبدو منفصلًا، بل يشير إلى نمط متراكم من التوتر قد يعيد تشكيل قواعد الاشتباك على الأرض.

المغير: هجوم على مدرسة يعمّق دلالات التصعيد

في قرية المغير شرق رام الله، قتل فلسطينيان، أحدهما طالب، وأصيب ثلاثة آخرون خلال هجوم نُسب إلى مستوطنين واستهدف محيط مدرسة في القرية.

وقبيل ذلك، أفادت جهات حقوقية بأن مستوطنين بلباس يشبه الزي العسكري حاولوا طرد مزارعين من أراضيهم في القرية، ما ساهم في رفع مستوى التوتر. وتشير تقديرات إلى أن استهداف موقع تعليمي يوسّع نطاق الاحتكاك إلى فضاءات مدنية حساسة، بعد أن كان يتركز في نقاط تماس تقليدية.

ويرى محللون أن ما يجري في المغير ليس حدثًا معزولًا، بل يأتي ضمن سياق أوسع من الاعتداءات المتكررة على القرية، التي شهدت في نيسان/أبريل 2024 واحدة من أعنف الهجمات بمشاركة مئات المستوطنين، تخللتها عمليات إحراق وتخريب واسعة.

كما تفيد معطيات فلسطينية بتسجيل مئات الاعتداءات خلال شهر واحد فقط، مع تركّز في الخليل ونابلس ورام الله، ما يعزز قراءة تتحدث عن تصاعد منهجي.

حادث دهس يكشف حساسية الطرق المشتركة

في شمال الخليل، توفي فتى فلسطيني بعد تعرضه للدهس أثناء توجهه إلى مدرسته على طريق قريب من مستوطنة "كريات أربع"، في حادثة تسلط الضوء على طبيعة الاحتكاك اليومي في الطرق المشتركة.

وتشير الرواية الفلسطينية إلى أن مركبة تابعة لطاقم حماية أمني إسرائيلي، ضمن موكب رسمي، صدمت الفتى أثناء قيادته دراجة هوائية. في المقابل، أفادت تقارير إسرائيلية أن المركبة تتبع وحدة "مغين" المكلفة بحماية كبار المسؤولين، وكانت في مهمة لتأمين وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، مع نفي ارتباط الحادث بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وبحسب المعطيات الإسرائيلية، فإن الحادث وقع بعد عبور الفتى الإشارة الحمراء، مع تأكيد أن السائق حاول تفادي الاصطدام. ويرى مراقبون أن تضارب الروايات يعكس حساسية الحوادث التي تقع عند تقاطع النشاط المدني مع التحركات الأمنية.

نابلس: تزامن الاقتحامات مع اعتداءات المستوطنين

في جنوب نابلس، تواصلت الاقتحامات العسكرية، حيث أُصيب أب ونجله خلال مداهمة بلدة بيتا، بالتوازي مع هجوم للمستوطنين استهدف منازل في البلدة.

كما شهدت بلدة حوارة عمليات دهم واسعة، تخللتها تحقيقات ميدانية. ويقدّر مراقبون أن هذا التزامن بين نشاط القوات واعتداءات المستوطنين يعكس نمطًا ميدانيًا متكررًا في مناطق الاحتكاك.

الأغوار وبرقة: استهداف الموارد والبنية الحيوية

في بلدة برقة شمال غرب نابلس، طالت الاعتداءات منشآت حيوية، حيث دمر مستوطنون منشأة لتجميع المياه وجُرفت أراضٍ زراعية، في خطوة يرى فيها متابعون تأثيرًا يتجاوز الخسائر المباشرة ليطال مقومات الحياة اليومية.

وفي الأغوار الشمالية، هُدمت مدرسة المالح، ما أدى فعليًا إلى توقف العملية التعليمية بعد تراجع أعداد الطلبة نتيجة نزوح السكان. كما سُجلت حوادث احتجاز لمركبات ومضايقات للسكان، في مؤشرات على بيئة ضاغطة قد تدفع نحو إخلاء تدريجي.

رام الله: إغلاقات وقيود على الحركة

في محيط رام الله، أُغلقت طرق رئيسية وحواجز، أبرزها حاجز عين سينيا، ما تسبب في تعطيل حركة التنقل.

ويرى محللون أن هذه الإغلاقات تشكل أداة ضغط ميدانية إضافية، تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية، وتندرج ضمن سياسة أوسع لإدارة الحركة في مناطق التوتر.

اعتقالات متواصلة: إدارة الميدان أم تغذية التوتر؟

بالتوازي، نفذت القوات الإسرائيلية اعتقالات في عدة مناطق، بينها الخليل وبيت لحم، ضمن نشاط أمني مستمر. هذه الإجراءات، رغم ارتباطها بالاعتبارات الأمنية، تساهم في رفع مستوى الاحتكاك، خاصة مع تزامنها مع أحداث ميدانية أخرى.

نحو احتكاك مستدام

تشير مجمل التطورات إلى نمط تصعيدي متعدد المستويات، حيث تتقاطع الحوادث الفردية مع سياق أوسع من التوتر الميداني. استمرار هذا النمط قد يكرّس واقع "الاحتكاك الدائم"، حيث يصبح من الصعب فصل الأحداث اليومية عن الخلفية السياسية والأمنية الأوسع، ما يزيد من قابلية المشهد للتصعيد في أي لحظة.