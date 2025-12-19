رئيس الوزراء المصري: "نؤكد على دعم سيادة لبنان وضرورة الانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير المشروط"

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، على ضرورة الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الإسرائيلية من كامل الأراضي التي تسيطر عليها في لبنان، واحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة". فيما قال الرئيس اللبناني جوزاف عون إن لبنان "يعول على الدور السياسي الأساسي لمصر في المنطقة".وتابع "يعول على الدور السياسي الأساسي لمصر في المنطقة العربية وعلى مساعدتها في هذه المرحلة الصعبة"، ورأى أن تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين "أمر ضروري لمصلحتهما"، معرباً عن تمنياته بنجاح الجهود في تثبيت الاستقرار في لبنان وإحلال السلام في المنطقة.

وأعرب مدبولي، الذي أجرى مباحثات مع الرئيس اللبناني، ورئيس الوزراء نواف سلام، في بيروت، اليوم الجمعة، عن دعم مصر الكامل لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، مشيداً بالخطوات التي تتخذها لتحقيق الاستقرار وصون السلم الأهلي واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، وتمكينه من بسط سيطرته على جميع الأراضي اللبنانية.وشدد على أن مصر تنظر إلى لبنان باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار في المشرق العربي، مؤكداً استمرار المساعي المصرية لينأى لبنان عن أي تصعيد. وجدد مدبولي موقف مصر الثابت والرافض للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي اللبنانية واحتلال أجزاء من الجنوب، والدعوة إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من كامل الأراضي اللبنانية، واحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكداً استمرار دعم مصر لاستقرار لبنان ووحدته الوطنية في مختلف المجالات.

وقال مدبولي إن هدف الزيارة هو "نقل رسالة دعم مصر الكامل وبكل ما تملك من قوة للبنان رئاسة وحكومة وشعباً، في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، ولكل الخطوات التي يقوم بها الرئيس عون والحكومة اللبنانية لتحقيق الاستقرار فيه، وفرض الجيش والمؤسسات اللبنانية السيطرة على كامل الأراضي اللبنانية وبسط السيادة عليها". وثمّن الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني ضمن "نهج متدرج ورؤية وطنية شاملة تحفظ وحدة لبنان وتماسكه، استناداً إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة"، مؤكداً أن الدولة القوية والشرعية الجامعة تشكلان الضمانة الأساسية للاستقرار.