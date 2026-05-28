نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تكشف سبب عدم ضرب إسرائيل للدولة اللبنانية

رأت نائبة وزير الخارجية شاران هاسكل أن إسرائيل تطمع ه يجب ضرب حزب الله في نقاط ضعفه لخلق رادع

AP / KEVIN FRAYER 2020 ©

وأشارت نائبة الوزير إلى أنه لا أساس للادعاء بأن إسرائيل مُلزمة بالقيود التي فرضتها إدارة ترامب، فقالت: "نظراً لحساسية المفاوضات التي نجريها مع لبنان، فإن الهدف هو توحيد الحكومة اللبنانية لمحاربة عدو، هو عدو لإسرائيل ولبنان معاً. وقد صرّح رئيس الوزراء بأنه لن يكون هناك أي تواصل بين الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية. وهناك موقف حازم ضد أي محاولة لتوحيد هاتين الساحتين".&nbsp;

ورفض عضو الكنيست يوآف سيغلوفيتش، من كتلة "يش عتيد" النيابية المعارضة، تصريحات هسكل قائلاً: "نحن نُجرّ باستمرار، ونتنياهو يُجرّ أيضاً. نحن نُقاد اليوم بالكامل بقرارات أميركية. لم يحدث شيء كهذا من قبل. إن الادعاء بأننا نُقاد حالياً في جميع المجالات العملياتية والسياسية من قِبل الرئيس الأميركي، هو فشل ذريع لدولة إسرائيل وقائدها"، في إشارة إلى نتنياهو. 

