كيف تمكن إسرائيلي من صعود طائرة بدون تذكرة والوصول الى النمسا؟

للمرة الثانية خلال شهرين: شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 18 عامًا تمكن اليوم (الثلاثاء) من الصعود على متن طائرة تابعة لشركة الطيران "أوستريان إيرلاينز" دون أن يكون بحوزته تذكرة صعود للطائرة. فقط بعد الهبوط في فيينا تبين أنه ليس لديه تذكرة على الإطلاق وتمت إعادته إلى إسرائيل. تم بدأ تحقيق لدى السلطات في إسرائيل وشركة الطيران لفهم جميع التفاصيل.

هذه هي المرة الثانية في الأشهر الأخيرة التي ينجح فيها شلب في اجتياز جميع مراحل الأمن في مطار بن غوريون دون تذكرة سفر.

أفادت سلطة السكان أن القضية قيد الفحص. وأضافت المتحدثة باسم "الخطوط الجوية النمساوية" في فيينا: "يجري تحقيق داخلي بخصوص الحادث، ولذلك في هذه المرحلة لا يمكن تقديم مزيد من التفاصيل. الطائرة المعنية خضعت لفحص أمني شامل بعد الرحلة".

نُذكر أنه قبل شهرين فقط تمكن فتى يبلغ من العمر 13 عامًا من الصعود على متن رحلة لطيران "إل عال" إلى نيويورك دون بطاقة صعود ولا جواز سفر. يقظة طاقم الطائرة كشفت أمره وتم إنزاله من الرحلة قبل الإقلاع. تبيّن أنه ابن لأبوين مطلقين وكان يحاول الوصول إلى والده المقيم في الولايات المتحدة.