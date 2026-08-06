أعلنت وزارة الدفاع السعودية استكمال الهيكل القيادي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بتعيين اللواء البحري الركن عبدالله بن سعيد الشهري قائداً للتحالف، في خطوة وصفتها بأنها تمثل مرحلة جديدة في استكمال البناء المؤسسي وتعزيز الجاهزية التشغيلية للتحالف.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن التعيين يأتي استكمالاً للإجراءات التأسيسية التي انطلقت مع الإعلان عن إنشاء التحالف في 30 يوليو/تموز 2026، ويعكس التزام الدول المؤسسة باستكمال الأطر القيادية والتنظيمية بما يتيح للتحالف تنفيذ مهامه الدفاعية بكفاءة.

مهام قيادة التحالف

وسيتولى اللواء الشهري الإشراف على أعمال القيادة البحرية المشتركة، وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء، وإدارة الأنشطة والمهام المشتركة وفق ميثاق التحالف ووثائقه التنظيمية.

ويهدف التحالف إلى تعزيز الأمن البحري، وتأمين حرية الملاحة، وحماية الممرات والمضائق البحرية، ودعم التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، في إطار أحكام القانون الدولي.

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خبرة عسكرية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود

وبحسب وزارة الدفاع السعودية، يتمتع اللواء عبدالله الشهري بخبرة عسكرية وقيادية تزيد على 32 عاماً، شغل خلالها عدداً من المناصب القيادية والعملياتية في القوات البحرية.

ومن أبرز المناصب التي تقلدها رئاسة هيئة التخطيط والميزانية والبناء للقوات البحرية، وإدارة مكتب الإشراف البحري والمتابعة في إسبانيا، إضافة إلى إدارة مشروع "السروات" الخاص ببناء خمس سفن قتالية لصالح القوات البحرية السعودية.

كما شغل منصب أمين اللجنة التوجيهية للاتفاقية التنفيذية بين وزارتي الدفاع السعودية والإسبانية، وشارك في قيادة وتخطيط العديد من العمليات والتمارين البحرية المشتركة، واكتسب خبرة واسعة في مجالات القيادة والسيطرة والتخطيط العملياتي والتعاون العسكري متعدد الجنسيات.

مؤهلات أكاديمية وعسكرية

يحمل اللواء الشهري درجة الماجستير في سياسات الدفاع والأمن الدولي من جامعة كومبلوتنسي بمدريد، إلى جانب ماجستير في إدارة نظم الموارد البشرية من الجامعة البحرية للدراسات العليا في الولايات المتحدة.

كما أكمل عدداً من البرامج والدورات المتخصصة في القيادة الإستراتيجية العليا في المملكة المتحدة، والقيادة والأركان في إسبانيا، والعمليات المتقدمة في فرنسا، وحصل خلال مسيرته العسكرية على عدد من الأوسمة والأنواط والميداليات.

ويأتي استكمال الهيكل القيادي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول المشاركة، ورفع مستوى التنسيق في مواجهة التحديات الأمنية التي تستهدف الممرات البحرية الحيوية، بما يسهم في حماية الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة العالمية.