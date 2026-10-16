فتحت الشرطة صباح اليوم (الجمعة) عمليات تمشيط في بستان زيتون بالقرب من قرية كفر قرع، بعد تلقي بلاغ عن شخص مسلح شوهد وهو يفر سيرًا على الأقدام في المنطقة. كما أن الشاباك ضالع في الحادثة.

التبليغ للشرطة وصل حوالي الساعة 10:30، وأفيد بأنه شوهد شخص يرتدي زيًا كاكي اللون، قد يكون زي للجيش الإسرائيلي، مع نقاب ومسلح ببندقية M-16. في قاعدة تدريب غولاني القريبة لا يعرفون عن مفقودين.

في أعقاب التقرير، بدأت قوات شرطة عديدة بتمشيط المنطقة، سواء من البر أو من الجو. في الشرطة يطلبون من الجمهور أن يتحلى باليقظة وأن يبلغ عن أي شخص مشبوه في المنطقة.