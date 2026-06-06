انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر عدداً من المشاهير الكويتيين داخل جهاز تفتيش الأمتعة في فندق فندق شيراتون الدوحة، في لقطة جرى توثيقها ضمن محتوى ترفيهي نُشر عبر حساباتهم الشخصية.

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وأظهر المقطع دخول المشاهير إلى جهاز التفتيش بطريقة غير تقليدية، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين بين من اعتبره محتوى ترفيهياً خفيفاً، وبين من رأى فيه سلوكاً استعراضياً يهدف إلى جذب الانتباه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يصدر عن إدارة الفندق أو الجهات الرسمية في قطر أي تعليق بشأن الواقعة حتى لحظة إعداد الخبر، فيما استمر تداول الفيديو بشكل واسع على مختلف المنصات الرقمية.