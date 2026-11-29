بعد ساعات من قرار النيابة العسكرية، تستعد مصلحة السجون للمرة الأولى لتطبيق قانون عقوبة الإعدام على المدانين بعمليات مسلحة، وسيُنقل منفذ العملية التي أدت لمقتل الإسرائيلي نتنئيل شوكرون خلال الأيام المقبلة إلى زنزانة مخصصة لمن يُتوقع الحكم عليهم بالإعدام، وفق ما نُشر مساء اليوم الأحد.

في إطار الاستعدادات، يجري في المؤسسة التحضير لنقل القاتل إلى زنزانة مخصصة للسجناء الذين تطالب النيابة بإنزال عقوبة الإعدام بحقهم، وإلباسه زياً خاصاً باللون الأحمر، سيرتديه أيضاً جميع المدانين بعمليات مسلحة الذين ستصدر بحقهم أحكام بالإعدام.

يأتي استعداد مصلحة السجون لتطبيق القانون للمرة الأولى في تاريخ دولة إسرائيل، كما ذُكر، بعد مطالبة المدعي العسكري العام، في وقت سابق من اليوم، بفرض عقوبة الإعدام على قاتل نتنائيل شوكرون.