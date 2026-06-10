كشفت مصادر مطلعة عن توجه داخل وزارة الداخلية الكويتية لإجراء إعادة هيكلة تشمل عدداً من المناصب القيادية، تتضمن إحالة عشرات الضباط من الرتب العليا إلى التقاعد، في إطار خطة تستهدف تطوير المنظومة الأمنية وتجديد القيادات.

ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصادرها أن الوزارة استدعت نحو 55 ضابطاً برتبتي عميد ولواء من مختلف القطاعات الأمنية، وأبلغتهم بقرارات إحالتهم إلى التقاعد اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى ضخ دماء جديدة في المؤسسة الأمنية، وإتاحة المجال أمام كوادر شابة لتولي مناصب قيادية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى الجاهزية في مختلف القطاعات.

وأضافت أن قرارات الإحالة شملت قيادات من إدارات وأجهزة أمنية متعددة، في إطار توجه أوسع لإعادة توزيع المسؤوليات والاستفادة من الكفاءات الوطنية في المواقع التنفيذية والإدارية.

وبحسب المصادر، تندرج الإجراءات الجديدة ضمن برنامج تطوير مستمر تشهده وزارة الداخلية الكويتية، يركز على تحديث الهياكل التنظيمية، وتعزيز قدرات الكوادر الأمنية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي بما يتماشى مع المتغيرات الأمنية والتحديات الإقليمية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه منطقة الخليج تطورات أمنية متسارعة، ما يدفع دول المنطقة إلى تعزيز جاهزية مؤسساتها الأمنية وتطوير قدراتها لمواجهة مختلف التحديات المحتملة.

وشهدت وزارة الداخلية الكويتية خلال السنوات الماضية سلسلة من الإصلاحات الإدارية والتنظيمية، شملت تحديث منظومة العمل الأمني، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، وإعادة هيكلة عدد من القطاعات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.