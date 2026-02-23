نتنياهو في الكنيست: "نمر بأيام معقدة وصعبة… ولا أحد يعرف ما يخبئه الغد"

تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) خلال مناقشة "40 التوقيعات" في الكنيست. وأرسل رئيس الوزراء رسالة إلى الإيرانيين وقال: "أوضحت لنظام الملالي أنه إذا ارتكبوا أكبر خطأ في تاريخهم وهاجموا دولة إسرائيل - سنرد بقوة لا يمكنهم حتى تخيلها".

وأضاف نتنياهو في ظل المخاوف من هجوم: "في العامين والنصف الأخيرين أبعدنا تهديداً عن جميع مواطني إسرائيل، الذين واجهوا خطراً من الطاغية الإيراني وأتباعه. نحن في أيام معقدة وصعبة جداً، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث غداً. نحن نراقب عن كثب ومستعدون لكل سيناريو".

كان خطاب رئيس الوزراء غير معتاد وقصير، إذ استمر ست دقائق فقط، وخلالها قال إنه غير مستعد لمواجهة المعارضة كما في خطاب عادي، وأننا نمر بأيام معقدة.

رئيس المعارضة لابيد صعد مباشرة بعد نتنياهو ورد عليه بخصوص إيران: "هناك احتمال غير بسيط أننا على أعتاب حملة ضد إيران. إذا وصلت هذه الحملة، ويجب أن تصل – سنضع جميع خلافاتنا جانبًا. جميع الخلافات ستوضع في تجميد عميق حتى تمر العاصفة. كما في الماضي، سأجند نفسي للدعاية الإسرائيلية ولتعزيز المكانة الدولية لإسرائيل".

بعد ذلك، هاجم لابيد رئيس الحكومة: "ما سيحدد مكانتك في التاريخ – هو السابع من أكتوبر. كيف لم تر إلى أين تؤدي حقائب المال من قطر؟ كيف لم تر إلى أين تؤدي السياسة الخاطئة والمدمرة بتقوية حماس؟"

وأضاف لابيد رداً على طلب مكتب رئيس الحكومة إزالة كلمة "مجزرة" من قانون تخليد ذكرى 7.10: "ليكن واضحاً، الكلمة هي 'مجزرة'، لا توجد كلمة أخرى. عندما يُحرق الأطفال، عندما تُقتل عائلات بأكملها في الملاجئ، هذا ليس حدثاً، هذه مجزرة. لن تكون هناك رابطة أقوى أو أكثر أهمية، لن يكون هناك شيء آخر يُعرّف فترتك كرئيس للحكومة، سوى مجزرة السابع من أكتوبر".